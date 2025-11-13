У свердловского застройщика, сдавшего силовикам экс-мэра, арестовали имущество: список

Сарраф Мамедов уже получил приговор, но против него возбудили новое дело Фото: Размик Закарян © URA.RU

Суд арестовал счета осужденного учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, против которого недавно возбудили новое уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительной среде.

По его словам, у Мамедова под арестом находятся личные банковские счета, два автомобиля, две московские квартиры, счета его компании и офис в Екатеринбурге. Известно, что бизнесмен обжаловал арест. Апелляцию рассматривают в облсуде.

Как писало URA.RU, Мамедова задержали в феврале по обвинению во взятке в 6,3 млн рублей экс-мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Защита говорила корреспонденту, что Пильников якобы вымогал деньги у Мамедова. Но летом Саррафа приговорили к лишению свободы.

Мамедов признавался, что жаловался на Пильникова в силовые структуры. Последний был задержан в начале декабря 2024-го. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Суд назначил ему десять лет лишения свободы, но позже тюремный срок сократили на два года. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

В конце сентября стало известно, что против Мамедова возбудили новое дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам источника URA.RU, оно связано с квартирами для сирот, которые «Жилые кварталы» возводили в регионе. Следствие считает, что работы якобы проводились по завышенной цене.