В Россию заходит популярный в Китае формат сериалов

Запуск нового формата — это новый этап в адаптации контента под современные запросы аудитории Фото: пресс-служба «Ростелекома»

У россиян появилась возможность смотреть на смартфонах вертикальные сериалы с короткими эпизодами хронометражем от одной до трех минут. Новый формат контента стал доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru в разделе «Сторис». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Ростелеком», владеющей сервисом, за рубежом короткие вертикальные сериалы играют все более значимую бизнес-роль в креативной индустрии.

«Мы внимательно следим за бумом коротких вертикальных сериалов в других странах. В Китае даже появился специальный термин для коротких драм — „дуаньцзюй“. Эти проекты помогают занять время, которое часто проходит впустую: в городском транспорте или в очередях, между остановками или на эскалаторе. Если новый формат „зайдет“ нашей аудитории, мы будем думать над созданием оригинальных сериалов, а также спин-оффами, приквелами и сиквелами сериалов линейки Wink Originals в вертикальных мини-вариантах», — поделился гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин.

Как пояснили представители «Ростелекома», в одном коротком сериале может быть от 60 до 100 эпизодов, а иногда даже больше. Каждая серия — это мини-драма с динамичным монтажом, большим количеством событий и внезапных сюжетных поворотов.

Управление контентом в разделе «Сторис» происходит через свайп, как в соцсетях, но есть также и классический выбор серий по кнопкам меню. При входе в новый раздел сразу открывается плеер и первая серия одного из коротких сериалов. Сейчас в «Сторис» представлены 44 сериала.

«Запуск нового раздела в онлайн-кинотеатре Wink.ru — это новый этап в адаптации контента под современные запросы аудитории. Сегодня зрители ищут не просто качественные истории, но и удобство их потребления, особенно в условиях динамичного ритма жизни. Вертикальные сериалы — ответ компании на этот вызов. Уникальный формат имеет огромный потенциал для привлечения молодой аудитории, постоянно скролящей ленту соцсетей», — пояснила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком Елена Комона.