Магазин с просрочкой и паленым алкоголем накрыли в Екатеринбурге

На магазин на Билимбаевской, 37 местные жители жаловались несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Сортировки накрыли магазин, торгующий просрочкой, паленым алкоголем и безакцизными сигаретами. Также местные продавцы продавали несовершеннолетним вейпы и электронные сигареты. Об этом сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Съездили на место и нашли весь ассортимент — от незаконной торговли алкоголем до немаркированных вейпов. При нас из магазина вышли довольные парящие электронки школьники», — рассказал Чукреев в telegram-канале.

Участковые ОП №10 изъяли незаконную продукцию. Однако, по мнению общественника, владельцы точки не планируют сворачивать торговлю. «Значит, увидимся снова», — отметил Чукреев.

