Магазин с просрочкой и паленым алкоголем накрыли в Екатеринбурге
На магазин на Билимбаевской, 37 местные жители жаловались несколько лет
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге в районе Сортировки накрыли магазин, торгующий просрочкой, паленым алкоголем и безакцизными сигаретами. Также местные продавцы продавали несовершеннолетним вейпы и электронные сигареты. Об этом сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Съездили на место и нашли весь ассортимент — от незаконной торговли алкоголем до немаркированных вейпов. При нас из магазина вышли довольные парящие электронки школьники», — рассказал Чукреев в telegram-канале.
Участковые ОП №10 изъяли незаконную продукцию. Однако, по мнению общественника, владельцы точки не планируют сворачивать торговлю. «Значит, увидимся снова», — отметил Чукреев.
Незаконная торговля в Екатеринбурге — нередкое явление. Ранее в Екатеринбурге выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции в кальян-баре на улице Первомайской. Тогда были изъяты десятки канистр со спиртосодержащей жидкостью и оборудование для розлива.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!