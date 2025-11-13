Свердловчане пьют больше большинства россиян

В среднем потребление алкоголя в России снизилось на 5% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловчане потребляют больше алкоголя, чем жители других регионов России. В среднем по стране на одного человека приходится 8,14 литра спиртного (в период за январь — октябрь 2025 года), тогда как в Свердловской области это значение достигло 10,88 литра.

«Потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека», — следует из опубликованных данных Росстата. Об этом сообщают «Ведомости».

В лидерах по количеству потребляемого алкоголя — Ненецкий автономный округ (19,83 литра). На втором и третьем местах расположились Еврейская автономная область (15,02 литра) и Чукотка (13,21).

Продолжение после рекламы