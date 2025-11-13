Ледяной дождь ожидается в Свердловской области

Погоду в регионе будет определять циклон Quirin Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Об этом предупредил синоптик Алексей Пулин.

«13 ноября сохранятся околонулевые температуры. Наступление оттепели ожидается только в пятницу утром, после очередной порции осадков в виде мокрого снега и, возможно, ледяного дождя», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно прогнозу, на Урал надвигается теплая воздушная масса. Всему виной атлантический циклон Quirin.

