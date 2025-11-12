В 2025 году поезд преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловчане раскупили билеты на поезд Деда Мороза спустя несколько часов после открытия продаж. Сейчас приобрести билет на сайте РЖД нет.

Возможности посетить платную программу в самом поезде без билета нет. Однако для всех желающих будет доступна бесплатная часть на перроне вокзала.

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря. В состав поезда входят различные вагоны: «вагон-приемная» Деда Мороза, «Сказочная деревня», «вагон-сцена» и другие.

