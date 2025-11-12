Завершено следствие по делу газовиков о взрыве в Нижнем Тагиле
В тагильской трагедии погибло 11 человек
Фото: Диана Казакова © URA.RU
В свердловском СК завершено следствие по делу о взрыве в Нижнем Тагиле, во время которого погибли 11 человек. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Три сотрудника компании «Газэкс» обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В данное время с материалами дела знакомятся потерпевшие — жильцы злополучной многоэтажки, потерявшие во время взрыва родных. Потом материалы дела будут переданы для ознакомления обвиняемым. Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд.
По версии следствия, в июне 2024 года трое слесарей во время проверки не заменили шланг в квартире на первом этаже, где в августе якобы случилась утечка газа и грянул взрыв. Погибли 11 человек, включая шестерых детей.
Обвинение в причинении смерти по неосторожности также предъявлено хозяйке квартиры, Елене Сербиновой. Сама она категорически отрицает вину. По ее словам, газ в квартире после переезда семьи был перекрыт, а окно постоянно открыто для проветривания. В тагильской трагедии сама Елена потеряла 12-летнюю дочь. Пытаясь добиться внимания к своему делу, Сербинова записывала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину.
Материал из сюжета:В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!