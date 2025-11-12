Завершено следствие по делу газовиков о взрыве в Нижнем Тагиле

В тагильской трагедии погибло 11 человек Фото: Диана Казакова © URA.RU

В свердловском СК завершено следствие по делу о взрыве в Нижнем Тагиле, во время которого погибли 11 человек. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Три сотрудника компании «Газэкс» обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В данное время с материалами дела знакомятся потерпевшие — жильцы злополучной многоэтажки, потерявшие во время взрыва родных. Потом материалы дела будут переданы для ознакомления обвиняемым. Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд.

По версии следствия, в июне 2024 года трое слесарей во время проверки не заменили шланг в квартире на первом этаже, где в августе якобы случилась утечка газа и грянул взрыв. Погибли 11 человек, включая шестерых детей.

