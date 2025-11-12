Логотип РИА URA.RU
Общество

Завершено следствие по делу газовиков о взрыве в Нижнем Тагиле

12 ноября 2025 в 21:06
В тагильской трагедии погибло 11 человек

Фото: Диана Казакова © URA.RU

В свердловском СК завершено следствие по делу о взрыве в Нижнем Тагиле, во время которого погибли 11 человек. Информацию, озвученную в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Три сотрудника компании «Газэкс» обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

В данное время с материалами дела знакомятся потерпевшие — жильцы злополучной многоэтажки, потерявшие во время взрыва родных. Потом материалы дела будут переданы для ознакомления обвиняемым. Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд. 

По версии следствия, в июне 2024 года трое слесарей во время проверки не заменили шланг в квартире на первом этаже, где в августе якобы случилась утечка газа и грянул взрыв. Погибли 11 человек, включая шестерых детей.

Продолжение после рекламы

Обвинение в причинении смерти по неосторожности также предъявлено хозяйке квартиры, Елене Сербиновой. Сама она категорически отрицает вину. По ее словам, газ в квартире после переезда семьи был перекрыт, а окно постоянно открыто для проветривания. В тагильской трагедии сама Елена потеряла 12-летнюю дочь. Пытаясь добиться внимания к своему делу, Сербинова записывала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину. 

Материал из сюжета:

В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

