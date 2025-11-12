Актеры Арнтгольц и Богатырев разводятся

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев официально подали на развод Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев приняли решение о расторжении брака после четырех лет совместной жизни. Инициатором развода стал Богатырев, соответствующее заявление было подано в Лефортовский суд Москвы.

«Заявление о расторжении брака было зарегистрировано в Лефортовском суде», — подтвердили источники, знакомые с ситуацией, передает издание «СтарХит». Пара воспитывает четырехлетнего сына Данилу, который родился через год после их бракосочетания.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев заключили брак в 2020 году, что стало неожиданностью для поклонников и коллег по цеху. Для актрисы этот союз стал вторым в жизни — ранее она была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию.

Слухи о проблемах в семье артистов циркулировали в медиапространстве достаточно давно. Инсайдеры отмечали, что пара редко появлялась вместе на публичных мероприятиях в последнее время.