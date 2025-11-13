Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Суд вынес приговор свердловчанке, чьи дети погибли в пожаре. Фото

13 ноября 2025 в 10:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фигурантка полностью признала вину

Фигурантка полностью признала вину

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Асбестовский горсуд (Свердловская область) вынес приговор жительнице, оставившей без присмотра двоих своих детей (четыре и пять лет), которые устроили пожар в квартире и скончались. Следующие 2,5 года Татьяна П. проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Татьяна П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — пояснили в инстанции. Фигурантка полностью признала вину и раскаялась.

Пожар случился утром 28 июля. Дети нашли газовую зажигалку и устроили возгорание, однако из квартиры выйти не смогли. Тало мальчика обнаружили при тушении жилья, а девочка скончалась в реанимации. В момент пожара в квартире матери не было.

Продолжение после рекламы

Фото: Асбестовский городской суд

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал