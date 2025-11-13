Логотип РИА URA.RU
Авиацию МЧС поднимут в небо над Екатеринбургом

13 ноября 2025 в 09:36
Авиацию задействуют в районе улицы Машинной

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 13 ноября МЧС проведет тренировки с вертолетами. О задействовании авиации предупредили в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые жители и гости Екатеринбурга! Утром 13 ноября в районе улицы Машинной будет задействована авиация МЧС России в рамках тренировочных занятий», — рассказали спасатели.

Граждан призвали сохранять спокойствие. «И с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев», — подчеркнули в МЧС.

