В Саратове при ночном пожаре в инфекционной больнице пострадали семь человек

13 ноября 2025 в 10:23
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в больнице

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Саратове семь человек пострадали в результате пожара, произошедшего ночью 13 ноября 2025 года в областной инфекционной клинической больнице на Московском шоссе в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры области.

«По предварительным данным, в <...> областной инфекционной клинической больнице произошло возгорание. <...> В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, пострадали семь человек. Пожар локализован.

По предварительным данным, возгорание произошло в 2:40 в трех лечебных боксах на втором этаже больницы. Ведомство проведет проверку и установит причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также оценит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и законность действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц.

Пациенты и медперсонал больницы были эвакуированы из здания. Причины пожара выясняет дознаватель МЧС.

Пожар произошел 13 ноября. Сотрудники пожарной службы осуществили выезд для ликвидации возгорания в ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н. Р. Иванова», расположенной по адресу: Московское шоссе, 133К. Людей эвакуировали.

