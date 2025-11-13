Фотографам удалось заснять прототип новейшей американской ядерной ракеты
Фотографы засняли прототип новой ядерной ракеты AGM-181А Long-Range Standoff (архивное фот)
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В США фотографы дважды засняли бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181А Long-Range Standoff. Об этом пишут американские СМИ.
«Это редкая возможность увидеть один из самых секретных проектов в программе модернизации американских ядерных вооружений» — отмечает Defense News. В издание сообщается, что самолет, который нес ракету, летел над Калифорнией на небольшой высоте. О том, что полет носит испытательный характер, свидетельствуют оранжевые полосы, нанесенные на нижнюю часть крыльев. При этом The Aviationist отмечает, что самолет нес ракету AGM-181А LRSO.
AGM-181А LRSO — ядерная крылатая ракета, которая способна незаметно обходить радары противника. У LRSO дозвуковая скорость и ее невозможно обнаружить. Мощность у нее в десять раз больше, чем в Хиросиме. Дальность полета ракеты оценивается в 2400 км.
Defense News связал появление ракеты с недавними российскими испытания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерными энергетическими установками. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал возобновление испытаний ядерного оружия. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проводит ядерные испытания.
