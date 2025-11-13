ВСУ выводят войска из Волчанска в Харьковской области
Командные пункты ВСУ отступают в районе Волчанска
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты <...>, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска», — рассказали в силовых структурах РИА Новости. Речь идет о посещении командных пунктов 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль восточную часть Купянска. В настоящее время продолжаются боевые действия на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный и в районе Купянска-Узлового.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.