В мире

Украина

ВСУ выводят войска из Волчанска в Харьковской области

13 ноября 2025 в 10:28
Командные пункты ВСУ отступают в районе Волчанска

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты <...>, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска», — рассказали в силовых структурах РИА Новости. Речь идет о посещении командных пунктов 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль восточную часть Купянска. В настоящее время продолжаются боевые действия на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный и в районе Купянска-Узлового.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

