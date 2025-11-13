НТВ выпустит продолжение самого захватывающего сериала про врачей

Продолжение истории хирурга Глеба Каверина выйдет на экраны 17 ноября в 20:00 Фото: предоставлено НТВ

Телеканал НТВ анонсировал премьеру нового сезона медицинского детектива «Акушер». Сюжет продолжения, которое выйдет в эфир 17 ноября в 20:00, начинается через несколько месяцев после событий первой части.

Главный герой Глеб Каверин, которого играет актер Никита Панфилов, по-прежнему работает в перинатальной клинике и заботится о пациентах. Однако на карьерном пути медика встают сразу несколько недоброжелателей, а его личное счастье оказывается под угрозой.

Сюжет нового сезона

Одним из трех оппонентов Каверина в новом сезоне станет Татьяна Жарова - его бывшая возлюбленная Фото: предоставлено НТВ

Конфликт продолжения «Акушера» завязывается вокруг Елены Елагиной (Елена Лотова) – избранницы Глеба Каверина. Пока она мечтает о ребенке и счастливой семейной жизни, Глеб пытается добиться повышения до заведующего отделением. Но руководство раз за разом отказывает ему, потому что считает бывшего военного хирурга слишком принципиальным и неудобным.

Вместо Каверина должность получает его бывшая любовь – амбициозная и расчетливая Татьяна Жарова (Ирина Таранник). Став руководителем Глеба, она пытается вернуть его, но терпит неудачу. Ради мести героиня объединяется с влиятельным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко).

Тем временем давний противник Каверина — Кирилл Сорокин (Артем Осипов) — заручается поддержкой могущественных покровителей и тоже готовится к реваншу. Поддержать Глеба в борьбе с антагонистами всегда готовы подполковник полиции Анна Старцева (Юлия Такшина), которой медик ранее оказал неоценимую услугу, и главный врач перинатального центра Евгений Добровольский (Иван Агапов), ценящий профессионализм Каверина.

«Мой герой станет во много раз счастливее. Но детективная составляющая в сюжете заставит его переживать за это счастье, он будет бояться его потерять. И этот страх выйдет у Каверина на первый план, он станет для него главным психологическим препятствием. Чтобы сохранить семью, ему придется пройти через колоссальные трудности, созданные плохими людьми», – описывает сюжет продолжения «Акушера» Никита Панфилов.

По мотивам реальных историй

Семейное счастье Каверина и Елены Елагиной оказывается под угрозой Фото: предоставлено НТВ

На первый взгляд повествование в новом сезоне может показаться зрителям фантастикой и хитрой выдумкой режиссера, но за сюжетом стоят реальные медицинские случаи, а все истории пациентов в сериале имеют настоящие прототипы. Сценарист Ираклий Абзианидзе адаптировал их для художественного формата, однако каждая из показанных на экране ситуаций происходила в реальности.

Некоторые эпизоды «Акушера» и вовсе списаны с уникальных медицинских кейсов. Так, в одной из серий зрители увидят переработанную ситуацию, произошедшую в Санкт-Петербурге. Там врачи провели редкую операцию женщине на 25-й неделе беременности. У нее выявили тонкокишечную непроходимость, требовавшую срочного вмешательства. Прерывать беременность было невозможно — ребенок мог родиться с тяжелыми патологиями.

Другой необычный эпизод, представленный в сериале, основан на реальной операции нейрохирургов из Тюмени и Екатеринбурга. Им удалось провести хирургическое вмешательство на мозге младенца прямо в утробе матери – подобное в истории медицины проводилось лишь два раза.

«Каждый раз, читая сценарий, говорю всем: не может быть, чтобы все истории были основаны на реальных событиях. Но это правда – в сериале нет ни одного выдуманного случая. Поэтому новый сезон будет очень интересным: зрители увидят невероятные истории. Например, моя героиня Старцева – повзрослевшая и помудревшая – будет расследовать множество разных дел и помогать главному герою», – подчеркнула Юлия Такшина.

Как еще добивались правдивости

За реалистичностью картины следили опытные медицинские консультанты Фото: предоставлено НТВ

Реалистичность картине предавалась не только за счет настоящих примеров из медицины. По словам режиссера проекта Дениса Карро, «Акушер» снимался при поддержке опытных медицинских консультантов. Эти специалисты следили за тем, чтобы действия актеров соотносились с поступками реальных врачей.

«Без консультантов сложно обойтись. Они помогали нам сохранять достоверность, следили за деталями, подсказывали, как правильно вести себя врачам в сложных ситуациях. Для всей съемочной группы это не просто новый сезон, а возможность глубже раскрыть героев. В сериале появится больше психологизма: персонажи будут бороться не только с внешними обстоятельствами — интригами, местью, сложными пациентами, — но и с внутренними конфликтами. Мы хотели, чтобы каждый герой столкнулся с чем-то, что заставит его пересмотреть свои убеждения и взглянуть на себя со стороны», – отметил Денис Карро.

Для еще большего усиления общей реалистичности в сериале поменяли реквизит. Как отметил Иван Агапов, исполняющий роль главврача Евгения Добровольского, во втором сезоне проекта съемочные декорации и аксессуары стали более детализированными.

«Перед съемками мы репетируем с куклами, а потом нам приносят малышей. Иногда не с первого раза удается отличить куклу от настоящего ребенка – игрушечные младенцы сделаны из мягкого материала, ножки и ручки у них шевелятся. Периодически думаешь: «Ну как живой, такой маленький». Даже с полутора метров не определишь, где реквизит, а где настоящий ребенок», – поделился впечатлениями артист.

Вместе с тем Денис Карро уточнил, что иногда съемочной группе все же приходилось жертвовать реалистичностью ситуации в пользу большей зрелищности и драматизма. Режиссер объясняет, что кино – это искусство обобщения, и ради «правды кино» приходится жертвовать правдой жизни, чтобы донести до зрителя эмоции и человеческие переживания.