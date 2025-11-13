Shot: Меладзе потратил полмиллиона на лечение в российских клиниках

Меладзе потратил почти полмиллиона на здоровье, сообщили журналисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский певец Валерий Меладзе оплатил медицинских услуг на сумму свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что указанная сумма была им потрачена в перерыве между заграничными гастролями прошел обследование в частной клинике в Москве.

«Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между заграничными гастролями певец стабильно проходит разные обследования в частных медцентрах в Москве», — пишет Shot. Там сообщили, что 60-летний певец внимательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит обследования в частных медицинских центрах столицы.

Среди оплаченных услуг — консультации врачей, сопровождение, анализы и анестезия. Обследование состоялось между концертами в рамках большого гастрольного тура, который охватил Европу, США и страны ближнего зарубежья.

