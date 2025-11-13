Shot: Меладзе потратил полмиллиона на лечение в российских клиниках
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Российский певец Валерий Меладзе оплатил медицинских услуг на сумму свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что указанная сумма была им потрачена в перерыве между заграничными гастролями прошел обследование в частной клинике в Москве.
«Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между заграничными гастролями певец стабильно проходит разные обследования в частных медцентрах в Москве», — пишет Shot. Там сообщили, что 60-летний певец внимательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит обследования в частных медицинских центрах столицы.
Среди оплаченных услуг — консультации врачей, сопровождение, анализы и анестезия. Обследование состоялось между концертами в рамках большого гастрольного тура, который охватил Европу, США и страны ближнего зарубежья.
23 июня 2025 артисту исполнилось 60 лет. Раньше его хиты пела вся страна, а сегодня он почти не появляется на публике и избегает выступлений в России
