Россиянин задержан на Пхукете по запросу США

Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября Фото: Алена Полозова © URA.RU

Россиянин задержан на Пхукете (Таиланд) по запросу США по подозрению в хакерской деятельности. Об этом сообщает портал The Phuket News.

«35-летний хакер мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США», — заявил полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD), передает The Phuket News. Хотя TCSD не раскрывает гражданство задержанного, портал утверждает, что речь идет о россиянине.