Россиянин задержан на Пхукете по запросу США
Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Россиянин задержан на Пхукете (Таиланд) по запросу США по подозрению в хакерской деятельности. Об этом сообщает портал The Phuket News.
«35-летний хакер мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США», — заявил полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD), передает The Phuket News. Хотя TCSD не раскрывает гражданство задержанного, портал утверждает, что речь идет о россиянине.
Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября. В ходе обыска у мужчины были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки. Задержанному предъявлено обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции в соответствии с Законом об экстрадиции 2008 года.
