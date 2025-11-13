Макрон заявил о начале эпохи космических войн

Макрон подчеркнул важность международного сотрудничества в космической сфере Фото: Официальный сайт Европарламента

Космос стал полем боя. Франция значительно увеличивает расходы на оборону в космическом пространстве. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Космос — больше не убежище, он стал полем боя», — сказал Макрон на своем выступлении в центре космонавтики и авиации в Тулузе. Его слова передает AFP. На фоне этого Макрон анонсировал значительное увеличение расходов Франции на оборону в космосе. В ближайшие годы на эти цели будет выделено дополнительно 4,2 млрд евро.

Французский лидер сообщил об ускорении ряда программ, направленных на укрепление космического потенциала страны. Речь идет о программах по спутниковому раннему предупреждению. Одним из ключевых элементов укрепления космического потенциала Франции станет расширение использования радиолокационной системы Aurore. Макрон также подчеркнул важность международного сотрудничества в космической сфере. Прежде всего речь идет о партнерстве с Германией и другими странами ЕС. Президент призвал европейские государства развивать собственные технологии и не полагаться на крупные третьи державы или частных космических магнатов. По мнению AFP, под последними Макрон подразумевает таких личностей, как глава SpaceX Илон Маск и основатель Blue Origin Джефф Безос.

