Громкие хиты, 8 лет измен и жизнь вне России: Валерию Меладзе — 60

Валерий Меладзе — один из главных голосов российской сцены конца 90-х и 2000-х. Раньше его хиты пела вся страна, а сегодня он почти не появляется на публике и избегает выступлений в России. 23 июня 2025 артисту исполняется 60 лет. URA.RU вспоминает, как Меладзе стал звездой и как он живет сейчас.
Как Валерий Меладзе стал знаменитым
Будущий артист родился в Батуми в инженерной семье и сначала вовсе не мечтал о сцене — учился в Николаевском кораблестроительном институте, хотел стать инженером-металлургом. Успех Меладзе определили не только сильный голос, но и тандем с братом Константином, который точно чувствовал музыкальные тренды и писал для него «вечные» хиты. В студенческие годы Валерий пел в ВИА «Апрель», а затем вместе с братом попал в группу «Диалог», где стал солистом. С этой командой он начал ездить по гастролям и записывать песни, но до широкой славы было еще далеко.
Настоящий прорыв случился в 1993 году: Константин Меладзе написал песню «Не тревожь мне душу, скрипка», и Валерий исполнил ее на фестивале «Роксолана» в Киеве. Зал замер, а после выхода песни в эфир певца тут же назвали открытием года. Спустя пару месяцев он оказался на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, и это стало трамплином в большое телевидение.
В 1995 году вышел альбом «Сэра», принесший Меладзе настоящую популярность. Пять клипов, мощная ротация на ТВ и радио, живые выступления, лирический образ и голос с «надрывом» сделали его звездой номер один середины 90-х. Его хиты — «Сэра», «Красиво», «Ночь накануне Рождества», «Метели» — звучали повсюду. Он собирал «Олимпийский», получал награды «Песня года», «Овация», «Золотой граммофон» и буквально прописался в телеэфирах.
Главные хиты Валерия Меладзе
Музыкальный стиль Валерия Меладзе — лирика с восточным оттенком, бархатный тембр и драматичный надрыв. Его песни часто становились не просто саундтреками 90-х и 2000-х, а настоящими гимнами поколений. Вот самые знаковые и узнаваемые хиты:
- «Сэра» (1995) — песня с альбома, с которого начался взлет артиста. Этот трек сделал Меладзе настоящей звездой российской эстрады.
- «Ночь накануне Рождества» — атмосферный зимний хит, который до сих пор крутят в декабрьских эфирах.
- «Красиво» — песня о предательстве и страсти, ставшая народным шлягером.
- «Самба белого мотылька» — один из самых поэтичных и узнаваемых треков в карьере певца.
- «Как ты красива сегодня» — баллада, которую цитировали на свадьбах, корпоративах и в караоке.
- «Вопреки», «Посредине лета», «Мой брат», «Берега мечты» — песни, укрепившие образ Меладзе как артиста с сильным характером и чувством времени.
- Дуэты с «ВИА Гра» — «Океан и три реки», «Притяженья больше нет» — песни, которые закрепили его как хитмейкера не только для себя, но и для других артистов.
Почему Валерий Меладзе больше не выступает в России
С 2022 года Валерий Меладзе фактически исчез с концертных площадок в России. После начала спецоперации он стал одной из звезд, чья позиция вызвала споры. В Сети разошлось видео с частной вечеринки в Дубае, где артист, по словам очевидцев, якобы сказал антивоенный лозунг. Сам Меладзе этот инцидент не комментировал, но с тех пор его концерты в России перестали анонсироваться, а афиши — исчезли.
По данным СМИ, певец не выступает даже на корпоративных или закрытых мероприятиях. В эфиры федеральных каналов он тоже не возвращался. Судя по соцсетям, Меладзе сейчас живет в Испании, и судя по всему, не планирует возвращаться к активной публичной деятельности в России. При этом его музыка по-прежнему остается популярной, а хиты регулярно звучат на онлайн-платформах и в плейлистах.
Что Валерий Меладзе говорит о спецоперации
Меладзе отказывается от комментариев на политические темы. Единственное заявление он сделал в январе 2023 года, не называя напрямую участников конфликта, но обозначив свое отношение к происходящему:
«Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — отмечал он в личном блоге.
После этого артист больше не поднимал тему публично и предпочитает не участвовать в политических обсуждениях.
Личная жизнь Валерия Меладзе
Личная жизнь певца долгое время оставалась закрытой для публики, но все изменилось в 2010?х, когда стало известно о его тайных отношениях с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. До этого, с 1989 года, Валерий был женат на Ирине Меладзе — супруги вместе воспитывали трех дочерей. В начале 1990-х годов у Валерия и Ирины Меладзе родился сын, который умер через десять дней. В 2014?м, когда о романе Меладзе и Альбины узнала вся страна, пара официально развелась, и спустя время Меладзе подтвердил отношения с Джанабаевой, от которой у него к тому моменту уже был сын. Позже у пары родилась дочь.
Позднее Меладзе заявил, что восемь лет изменял своей первой супруге с Альбиной. «Сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман», — признался Меладзе телеканалу «Мир».
Сегодня артист живет с Альбиной и детьми, редко делится подробностями личной жизни, но иногда появляется с семьей на публике. Старшие дочери от первого брака — Инга, Софья и Аринa — уже взрослые и, по словам артиста, с отцом поддерживают теплые отношения. Меладзе неоднократно признавался, что быть отцом — одна из самых важных ролей в его жизни. Летом 2024 года его дочь Софико родила сына, сделав Меладзе дедушкой.
Где живет и чем занят сегодня Валерий Меладзе
С 2022 года Меладзе окончательно исчез с российской сцены — после переезда он сосредоточился на зарубежной карьере. Живет с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми в Испании, но сохраняет тесную связь с Россией: владеет элитным коттеджем в Подмосковье (600?«квадратов» на участке 27 соток в «Миллениум-парке», Истра), оформленным на жену — недвижимость стоит около 350 млн?рублей. Дом на время остается неприступным: окна пыльные, машин нет — но сам певец приезжает туда между гастролями. Есть и московская квартира в Строгино, где проживает его 92-летняя мать.
В марте 2025 года Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево на пути в Баку — прилетел скрытно, отказывался от российских корпоративов, ссылаясь на «сумасшедший» график и нежелание привлекать лишнее внимание СМИ. В начале июня его заметили на Рублевке вместе с дочерью Софико и годовалым внуком — он приезжал на крестины.
Тем временем, по-прежнему идет юбилейный тур — в июне был концерт в Марбелье, 28 июня — в Риге, а затем — гастроли по Европе и Северной Америке в рамках 30-летия карьеры и 60-летия юбилея. Также весной вышел новый сингл «Игры», артист сохраняет статус ИП в России, развивается как продюсер и пока избегает прямых выступлений на родине.
Осенью 2024 года Telegram-канал Shot писал, что Меладзе поднял прайс на корпоративы сразу на три миллиона рублей, став обладателем одного из рекордных гонораров среди артистов, покинувших Россию. По данным источника, теперь выступление звезды перед праздниками стоит заказчикам 150 тысяч евро — около 15,7 миллиона рублей. При этом певец активно берет заказы от россиян и готов исполнять свои хиты в течение часа в любой точке мира.
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