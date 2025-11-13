Продюсер Бабичев: «Первый канал» хочет вернуть Урганта на ТВ
Вопрос о возвращении Урганта обсуждается в кулуарах
Фото: Анна Майорова © URA.RU
У администрации «Первого канала» все еще есть желание вернуть шоумена Ивана Урганта на телевидение. Об этом сообщил продюсер Евгений Бабичев.
«У администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ. Недаром его до сих пор не уволили», — рассказал Бабичев «Абзацу». Продюсер отметил, что не только зрители, но и представители телевизионной индустрии скучают по Урганту. По его словам, вопрос о возвращении шоумена обсуждается в кулуарах, но не выносится в публичное пространство. Бабичев подчеркнул, что решение о возобновлении программы не зависит ни от самого Урганта, ни от руководства канала. Он также отметил, что аналоги шоу, запущенные после приостановки «Вечернего Урганта», не смогли добиться такого же успеха.
В 2022 году «Первый канал» приостановил выход в эфир передачи «Вечерний Ургант». С тех пор периодически возникают слухи о возможном возвращении шоумена на телевидение. После начала СВО Ургант опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат. После этого он лишился возможности вести телепередачу.
В преддверии новогодних праздников Иван Ургант объявил о планах провести концерты в Дубае и Лимасоле. За эти выступления артист рассчитывает получить порядка 20 миллионов рублей. Концерты намечены на 27 и 29 декабря.
