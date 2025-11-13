Продюсер Бабичев: «Первый канал» хочет вернуть Урганта на ТВ

«У администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ. Недаром его до сих пор не уволили», — рассказал Бабичев «Абзацу». Продюсер отметил, что не только зрители, но и представители телевизионной индустрии скучают по Урганту. По его словам, вопрос о возвращении шоумена обсуждается в кулуарах, но не выносится в публичное пространство. Бабичев подчеркнул, что решение о возобновлении программы не зависит ни от самого Урганта, ни от руководства канала. Он также отметил, что аналоги шоу, запущенные после приостановки «Вечернего Урганта», не смогли добиться такого же успеха.