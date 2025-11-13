В Иркутской области школьники организовали банду и жестоко избивают детей

Несколько подростков постоянно караулят учеников и избивают их, отводя в безлюдные места Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Большой Луг Шелеховского района Иркутской области происходят жестокие нападения школьников на своих сверстников. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены сцены избиения детей.

«Сильнее бей его! Да, так», — кричит один из участников потасовки, который снимал происходящее на телефон. На видео видно, как школьница в черной куртке наносит удары по лицу мальчика. В это время другой подросток удерживает его со спины, не давая вырваться. Ситуация усугубляется, когда двое подростков повалили на землю своих сверстников и сели им на шею, удерживая в таком положении. Пострадавшие лежали головой в снег. Все это происходило на детской площадке.

Местные жители рассказывают, что агрессивное поведение группы школьников в селе наблюдается уже не первый раз. Несколько подростков постоянно караулят учеников и избивают их, отводя в безлюдные места. Родители пострадавших детей утверждают, что насилие принимает все более жестокие формы. По их словам, одной из пострадавших сначала прижгли ноги утюгом с обеих сторон, а на следующий день избили шнуром по лицу, чтобы она не рассказала никому об этом. Родители уже написали заявления в правоохранительные органы.

