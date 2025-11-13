Логотип РИА URA.RU
Шойгу сделал заявление о ситуации с ДСНВ

Шойгу: продление условий ДСНВ — это залог сохранения глобальной стабильности
13 ноября 2025 в 11:28
Шойгу напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности России продлить условия договора

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова продлить на год условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он является фундаментом глобальной стабильности. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативе о продлении на год действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — приводит слова Шойгу издание «РИА Новости». Секретарь Совбеза РФ назвал этот шаг основой сохранения глобальной стабильности.

Сейчас инициатива о сохранении условий ДСНВ рассматривается Вашингтоном. Такую информацию Кремль получил по дипломатическим каналам. Об этом ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

