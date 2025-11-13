Больше сотни украинских дронов сбито над регионами РФ
13 ноября 2025 в 10:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За прошедшую ночь над территориями российских регионов было уничтожено 130 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал