Косма и Дамиан: что ни в коем случае нельзя делать 14 ноября, история и традиции праздника

Православные чтут память святых Космы и Дамиана Асийских

Православная церковь чтит память святых Космы и Дамиана 14 ноября (1 ноября по старому стилю). В этот день в народной традиции отмечали праздник Осенние Кузьминки, с которым было связано множество обычаев и запретов. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто такие Косма и Дамиан Асийские

Православные христиане 14 ноября чтут память Космы и Дамиана Асийских — святых врачей и чудотворцев, которых с древности называют бессребрениками. Эти братья, родившиеся в Асии (части Малой Азии), жили в конце III — начале IV века.

После смерти отца-язычника их воспитала мать-христианка Феодотия, научив сыновей состраданию и вере. Освоив врачебное искусство, Косма и Дамиан помогали всем нуждающимся, не принимая за исцеления никакой платы — ведь, как учили они сами, «даром получили, даром давайте».

Слава о врачах-бессребрениках разнеслась по всей округе. Люди верили, что их молитвы помогают там, где медицина бессильна. Одним из самых известных эпизодов их жития стало исцеление тяжело больной женщины по имени Палладия. Когда та, желая отблагодарить врачей, принесла три яйца «во имя Святой Троицы», Дамиан не решился отказаться.

Икона Святых Космы и Дамиана. Московская школа, первая половина XV века

Косма, узнав об этом, подумал, что брат нарушил обет, и даже завещал не хоронить их вместе. Но вскоре произошло чудо: исцеленный ими когда-то верблюд заговорил человеческим голосом, подтверждая, что Дамиан принял дар не ради выгоды, а во славу Бога.

После этого братьев похоронили рядом в городе Феремане. С тех пор верующие обращаются к ним с молитвами о здоровье и исцелении, а врачи считают их своими небесными покровителями.

Церковь чтит память еще двух пар святых Космы и Дамиана

Косма и Дамиан Римские

Православная церковь чтит память еще двух пар святых с такими же именами, но в другие дни. Косма и Дамиан Римские жили примерно в то же время, что и Асийские. Эти братья были уроженцами Рима и тоже занимались врачебным искусством. Воспитанные родителями-христианами, они посвятили жизнь помощи больным и обездоленным, не требуя за лечение вознаграждения. Своей добротой и бескорыстным служением они обращали к христианской вере многих язычников.

Однако за это они попали в немилость к римскому императору Карину. Косму и Дамиана схватили и предали суду, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Они твердо отказались. Тогда, по их молитве, сам император внезапно заболел — и лишь после исцеления, дарованного святыми, признал силу христианского Бога.

Братьев отпустили, но их жизнь трагически оборвалась: наставник, завидовавший славе учеников, заманил их в горы и убил. Несмотря на мученическую кончину, память о святых римских врачах осталась как пример истинного христианского служения. День памяти — 14 июля.

Косма и Дамиан Аравийские

Третья пара святых — Косма и Дамиан Аравийские — также почитается как бессребреники и целители. Родом из Аравии, они получили от Бога дар исцелений и чудотворений. Их врачебная деятельность и проповедь христианства привлекли внимание местных властей. По приказу правителя Лисия братьев схватили и заставляли отречься от веры.

Святые отказались поклониться идолам, и тогда их подвергли мучениям: били, бросали в море и огонь, стрелами поражали — но по молитве братьев Бог всякий раз сохранял им жизнь. Огонь не обжигал их, а стрелы отскакивали от тел и поражали мучителей.

Наконец, по приказу Лисия, святых обезглавили вместе с тремя другими христианами — Леонтием, Анфимом и Евтропием. Эти мученики, отдавшие жизнь за веру, почитаются в Церкви 30 октября как пример непоколебимого упования на Бога.

Осенние Кузьминки: традиции, обычаи и приметы праздника

В народном календаре 14 ноября отмечают Осенние Кузьминки — день святых Космы и Дамиана, имена которых на Руси превратились в Кузьму и Демьяна. Их считали покровителями ремесел, врачей и домашней птицы, а праздник — временем благодарности, гостеприимства и веселых обрядов. Второе название этого дня — Курьи именины, ведь именно тогда начинали готовиться к зиме и устраивали застолья с угощением из курицы.

В церквях 14 ноября проходят службы в честь святых Космы и Дамиана Асийских. Люди приходят в храм, чтобы помолиться о здоровье, благополучии в доме и крепких брачных узах. Считалось, что молитва в этот день помогает сохранить мир в семье и избавляет от хворей. Также святых просили защитить домашнюю птицу и скот — чтобы хозяйство было сытым и плодотворным в долгую зиму.

В этот день в храмах молились о здоровье, благополучии и крепких семейных узах

С Осенними Кузьминками начиналась зимняя пора — пора забоя птицы, заготовок и домашних застолий. По традиции в этот день в каждом доме готовили праздничное блюдо — запеченного петуха, а соседи обменивались курами в знак дружбы и достатка. Вечером хозяйки собирались за общим столом, приносили угощения, делились рецептами и новостями.

Особенно широко Осенние Кузьминки отмечали женщины. Праздник считался их днем, поэтому устраивались шумные посиделки с песнями, угощением и гаданиями. Девушку, готовившуюся к свадьбе, выбирали хозяйкой застолья — она принимала гостей и следила за порядком. Вечером на пиры приходили парни, начинались игры и хороводы. Считалось, что именно на Кузьминки можно встретить свою судьбу.

С днем святых связано множество народных поверий. Например, если в ночь на Кузьминки вдруг начинала мяукать кошка, это считалось добрым знаком — к скорой радости или хорошим новостям. Люди старались не выгонять животное из дома, веря, что вместе с ним приходит удача.

Кузьма и Демьян считались покровителями всех мастеров и ремесленников. В этот день рекомендовалось заниматься рукоделием — особенно вязанием и прядением. Женщины начинали зимнюю стрижку овец, мужчины чинили инструменты и готовили мастерские к зиме. Считалось, что любое дело, начатое на Кузьминки с чистыми помыслами, принесет успех и прибыль.

14 ноября женщины занимались рукоделием, особенно вязанием и прядением

Народная мудрость говорила: если начать 14 ноября что-то новое — но не ради выгоды, а ради добра, — все обернется благополучно. Поэтому в этот день старались помогать соседям, мириться после ссор, жертвовать нуждающимся. Вечером семьи собирались за столом, вспоминая святых-бессребреников, которые лечили и помогали людям безвозмездно.

По погоде 14 ноября наши предки судили о грядущей зиме. Если день выдался теплым — морозы долго не придут. Листья на деревьях к этому времени не опали — зима будет долгой и неурожайной. Сильные снегопады сулили весеннее половодье, а если реки уже покрылись прочным льдом — потепления можно не ждать. Грязь и распутица на дорогах в середине ноября считались добрым знаком: сильных холодов до середины зимы не будет.

Что нельзя делать 14 ноября

На Осенние Кузьминки существовало множество запретов, которые помогали не спугнуть удачу и сохранить достаток в доме. В этот день не принято было тратить большие суммы — считалось, что расточительство приведет к убыткам и финансовым трудностям. Также нельзя было ругаться или сквернословить: дурное слово, произнесенное 14 ноября, могло обернуться ссорой и разладом в семье.

Если на Кузьминки курица снесла яйцо, его обязательно забирали

Особое внимание уделяли поведению девушек. Тем, кто мечтал о скором замужестве, нельзя было проводить день в одиночестве. Девушек приглашали на веселые посиделки и вечерки, где они пели, играли и гадали на суженого. Считалось, что если пропустить праздник, можно упустить свою судьбу.