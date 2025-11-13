У ВСУ не хватает сил оставаться в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ВСУ признали, что не имеют достаточно сил для удержания Красноармейска. Об этом сообщило Reuters.

«Украинские солдаты и командиры говорят, что у них недостаточно войск для удержания оборонительных позиций <...> наступление обеих сторон обходится крайне дорого», — сообщило агентство. Из-за обострения боевых действий украинские военные отступают.

Примерно в 100 км к северо-востоку от Красноармейска, как пишет агентство, российские войска скоро могут освободить Покровск. Там же отметили, что несмотря на активное использование БПЛА, которые контролируют воздушное пространство над полем боя, продвижение обеих сторон связано с большими потерями.

