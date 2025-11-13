Внимание, пассажиры: какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 13 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в России 13 ноября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах продолжает вызывать беспокойство пассажиров. По состоянию на утро 13 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. В ряде аэропортов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 13 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Коренько, в ночь на 13 ноября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуга (Грабцево). В 00:08 мск было объявлено о введении ограничений, которые были сняты в 03:34 — аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Утром 13 ноября в 04:59 мск были введены временные ограничения в аэропорту Краснодар (Пашковский) в дополнение к действующим мерам. В 05:22 мск аналогичные ограничения были введены в аэропорту Геленджик.

Несмотря на оперативное снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 13 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 13 ноября 2025

В аэропорту Внуково на утро 13 ноября зафиксированы как задержки вылетающих рейсов, так и опоздания прилетающих бортов. Рейс NE 603 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду, запланированный на 08:00, задерживается до 09:05. Пассажирам сообщено о смене терминала, регистрация проходит у стоек 107, выход на посадку — 21.

Среди прилетающих рейсов наблюдается целый ряд задержек. Рейс NE 602 из Хургады, который должен был приземлиться в 07:00, совершил посадку с опозданием в 07:46. Рейс UT 1806 из Ташкента задерживается — посадка состоялась в 07:52 вместо запланированных 07:35.

Рейс UT 454 из Тюмени прилетел с опозданием в 08:27 вместо 08:10. Рейс UT 572 из Красноярска задерживается на 23 минуты — посадка в 08:38 вместо 08:15. Значительная задержка наблюдается у рейса 3F 321 авиакомпании FLYONE Armenia из Еревана — самолет совершит посадку в 09:39 вместо 08:30, опоздание составляет более часа. Рейс UT 248 из Сургута прилетел с задержкой в 08:57 вместо 08:35.

При этом некоторые рейсы прибыли раньше расписания: рейс RT 301 из Бугульмы совершил посадку в 06:08 вместо 06:00, рейс B2 981 из Минска приземлился в 07:57 вместо 08:15, а рейс UT 438 из Самары прилетел в 08:00 вместо 08:20.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 13 ноября 2025

В аэропорту Домодедово наблюдаются задержки и отмены как на вылет, так и на прилет. Вечерний рейс 3F 316 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван, запланированный на 17:40, задерживается до 19:10. Полностью отменен рейс U6 8253 авиакомпании Уральские авиалинии в Душанбе, который должен был вылететь в 23:00.

Среди прилетающих рейсов умеренные задержки наблюдаются у утренних бортов из Новосибирска и других городов. Рейс S7 2502 из Новосибирска совершил посадку в 06:38 вместо 06:20. Рейс S7 2504, также из Новосибирска, задерживается — посадка в 09:24 вместо 09:05.

Серьезные задержки зафиксированы у рейса U6 272 из Екатеринбурга — самолет приземлится в 10:35 вместо 10:05. Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается почти на час — посадка в 11:18 вместо 10:25. Рейс U6 1804 из Хургады совершит посадку в 14:10 вместо 13:10. Значительная задержка у рейса 3F 315 из Еревана — посадка в 18:10 вместо 16:40, опоздание составляет полтора часа.

Полностью отменены два рейса: U6 8254 из Душанбе, который должен был прилететь в 09:30, и U6 280 из Сочи, запланированный на 17:50.

Некоторые рейсы прибыли раньше графика: рейс S7 2572 из Нового Уренгоя приземлился в 09:59 вместо 10:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 13 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 13 ноября зафиксирована одна из наиболее напряженных ситуаций с задержками вылетающих рейсов. Рейс SU 422 Аэрофлота в Хургаду, запланированный на 07:10 из терминала C, задерживается до 07:40. Регистрация проходит у выхода на посадку 145.

Рейс DP 6919 авиакомпании Победа в Ставрополь задерживается с 07:55 до 08:25. Особенно серьезная задержка у рейса SU 426 в Шарм-эль-Шейх — вылет переносится с 08:20 на 10:55, опоздание составляет два с половиной часа.

Рейс DP 6921 в Махачкалу задерживается до 09:50 вместо 09:10. Рейс DP 6941 в Сочи задерживается до 10:25 вместо 09:45. Критическая ситуация с рейсом SU 1486 в Красноярск — вылет переносится с 10:10 на 12:10, задержка составляет два часа.

Полностью отменен рейс SU 430 в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь в 10:55. Международный рейс W5 99 авиакомпании Mahan Airlines в Тегеран задерживается до 11:40 вместо 11:10. Значительная задержка у вечернего рейса UJ 618 в Шарм-эль-Шейх — вылет переносится с 15:00 на 18:30, опоздание составляет три с половиной часа.

Среди прилетающих рейсов наблюдается множество задержек различной степени. Рейс DP 6532 из Барнаула совершил посадку в 06:54 вместо 06:20. Серьезная задержка у рейса DP 6526 из Новосибирска — посадка в 09:03 вместо 07:40, опоздание составляет более часа.

Рейс SU 1279 из Казани задерживается более чем на два часа — посадка в 10:57 вместо 08:45. Рейс SU 1459 из Новокузнецка прилетел с задержкой в 09:25 вместо 09:05. Рейс YC 189 из Нового Уренгоя задерживается — посадка в 09:41 вместо 09:25.

Значительные задержки у международных рейсов: SU 1943 из Алматы совершит посадку в 12:15 вместо 11:45, FV 6256 из Благовещенска приземлится в 13:54 вместо 13:30. Критическая ситуация с рейсом UJ 617 из Шарм-эль-Шейха — посадка в 17:25 вместо 14:00, опоздание более трех часов.

Особенно серьезная задержка у рейса SU 1267 из Краснодара — самолет совершит посадку в 21:52 вместо 14:30, опоздание составляет более семи часов. Задержки наблюдаются у рейсов из Владивостока, Шанхая, Пхукета и Красноярска. Рейс SU 427 из Шарм-эль-Шейха приземлится уже в 00:39 14 ноября вместо 22:20 13 ноября.

При этом некоторые рейсы прибыли раньше расписания: SU 1395 из Перми совершил посадку в 08:34 вместо 08:50, FV 6408 из Сыктывкара приземлился в 08:49 вместо 09:05.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 13 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 13 ноября зафиксированы отмены нескольких рейсов и задержки вылетов. Полностью отменен утренний рейс U6 8531 авиакомпании Уральские авиалинии в Душанбе, запланированный на 06:10. Рейс EO 393 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Иваново значительно задерживается — вылет переносится с 07:45 на 09:30, задержка составляет почти два часа.

Вечером отменены сразу два рейса: U6 2733 в Ош и U6 2641 в Худжанд, оба запланированы на 19:40.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные задержки. Рейс FV 6472 из Омска совершил посадку в 06:58 вместо 06:20. Рейс N4 322 из Новокузнецка задерживается — посадка в 07:54 вместо 07:30. Рейсы из Новосибирска прилетают с опозданием: FV 6542 совершил посадку в 08:32 вместо 08:10, а 5N 572 приземлился в 09:10 вместо 08:45.

Полностью отменены два прилетающих рейса: U6 2734 из Оша, который должен был прилететь в 07:40, и вечерний U6 8532 из Душанбе, запланированный на 18:10.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 13 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (Кольцово) 13 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки нескольких утренних рейсов на вылет. Рейс WZ 1069 авиакомпании Red Wings в Казань задерживается с 09:25 до 10:30. Рейс U6 272 в Москву задерживается на полчаса — до 10:00 вместо 09:30.

Рейс WZ 1029 в Нижний Новгород значительно задерживается — вылет переносится с 10:00 на 11:25. Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается на час с лишним — до 12:15 вместо 10:55. Интересная ситуация с вечерним рейсом WZ 1067 в Казань — он вылетит раньше графика в 10:30 вместо 22:25.

Среди прилетающих рейсов наблюдается несколько серьезных задержек. Ночной рейс SU 751 из Дубая, запланированный на 23:50 12 ноября, совершил посадку в 00:27 13 ноября. Рейс WZ 1016 из Абакана значительно задерживается — посадка в 09:36 вместо 07:45, опоздание почти на два часа.

Рейс U6 174 из Хабаровска задерживается — посадка в 11:10 вместо 09:55. Серьезная задержка у рейса U6 2952 из Баку — самолет приземлится в 11:55 вместо 10:00. Рейс U6 572 из Владивостока задерживается до 11:45 вместо 11:05.

Критическая ситуация с рейсом WZ 1026 из Уфы — посадка в 20:40 вместо 14:00, опоздание составляет более шести часов. Рейс WZ 1030 из Нижнего Новгорода задерживается — посадка в 15:45 вместо 14:40. Рейс WZ 1098 из Астаны прилетит с небольшим опозданием в 21:10 вместо 20:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре (Пашковский) 13 ноября 2025

В аэропорту Пашковский зафиксированы задержки двух утренних рейсов на вылет. Рейс HY 9834 авиакомпании Uzbekistan Airways в Наманган значительно задерживается — вылет переносится с 10:30 на 13:10. Особенно серьезная задержка у рейса SU 1267 Аэрофлота в Москву — вылет переносится с 10:35 на 18:05, опоздание составляет более семи часов.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются существенные задержки. Рейс HY 9833 из Намангана задерживается — посадка в 11:55 вместо 09:00, опоздание почти на три часа. Критическая ситуация с рейсом SU 2859 из Красноярска — самолет совершит посадку в 16:45 вместо 09:15, задержка составляет более семи часов.

Умеренные задержки у рейсов: A4 3072 из Стамбула совершил посадку в 09:50 вместо 09:30, U6 1323 из Челябинска приземлился в 10:18 вместо 09:55, S7 5115 из Новосибирска прилетел в 12:40 вместо 12:20.

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде (Стригино) 13 ноября 2025

В аэропорту Стригино зафиксирована задержка рейса WZ 1030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург — вылет переносится с 10:55 на 11:55. Прилетающий рейс WZ 1029 из Екатеринбурга задерживается — посадка в 10:55 вместо 10:00.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Курумоч (Самара) 13 ноября 2025

В аэропорту Курумоч зафиксирована задержка рейса U6 9875 авиакомпании Уральские авиалинии в Ноябрьск — вылет переносится с 12:30 на 13:00.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Сочи 13 ноября 2025

В аэропорту Сочи наблюдаются задержки и отмена рейсов. Рейс A4 5025 авиакомпании Азимут в Тель-Авив задерживается с 11:00 до 12:00. Полностью отменен рейс У6 222 авиакомпании Уральские авиалинии в Москву, запланированный на 11:55.

Рейс 3F 350 в Ереван задерживается до 18:00 вместо 17:20. Интересная ситуация с рейсом A4 5029 в Ереван — он вылетит раньше расписания в 16:30 вместо 19:30.