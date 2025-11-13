Раскрыто, сколько миллионов в среднем придется отдать за новый автомобиль

Цены на автомобили в России доситгли исторического максимума Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября 2025 года составила 3,43 млн рублей. Об этом сообщили в агентстве «Автостат». Это рекордный показатель за всю историю наблюдения за рынком. Также рекордной стала средневзвешенная цена автомобиля с пробегом — 1,23 млн рублей.

«Средневзвешенная цена (т. е. цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре 2025 г. в России достигла 3,43 млн рублей», — пишет «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата». Рост цен эксперты объясняют рядом факторов, среди которых утильсбор.

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, на восприятие рынка повлияли новости о вступлении в силу нового утильсбора с 1 декабря. В агентстве отметили, что за последние пять лет средневзвешенная цена новой машины выросла вдвое, а с 2021 года — более чем на 60%. За 10 месяцев 2025 года этот показатель достиг 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше, чем годом ранее.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин отметил существенную разницу между средневзвешенными ценами на новые и подержанные автомобили — более двух млн рублей. По его словам, в настоящее время при продаже подержанной машины рассчитывать на покупку нового автомобиля аналогичного класса затруднительно.

При этом средневзвешенная цена подержанного автомобиля превышает млн рублей с июля 2023 года, а в 2025 году впервые превысила 1,2 млн рублей. За последние пять лет цены на вторичном рынке выросли не менее чем на 100%, а с 2021 года — более чем на 70%.