В России снизились цены на бензин впервые с марта

Стоимость литра бензина уменьшилась на 0,2% до 65,34 руб. Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России цена на бензин на АЗС снизилась на 0.2% впервые с марта 2024 года. Цена упала на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% — до 87,9 рубля», — сообщает Росстат, передает РБК.