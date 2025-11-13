Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Орловской области обломки БПЛА попали на территорию жилого сектора

В Орле повреждены машины и остекление домов после работы ПВО
13 ноября 2025 в 09:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Над Орловской областью сработала ПВО

Над Орловской областью сработала ПВО

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Орловской области отражена атака ВСУ. Несколько целей было уничтожено в воздухе, однако некоторые осколки упали на территорию жилых районов. Об обстоятельствах произошедшего проинформировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В результате инцидента повреждены автомобили, остекление балконов многоквартирных домов и окон частных домов. На текущий момент сведения о пострадавших не поступали. Губернатор отметил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. «В результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений», — сообщил Андрей Клычков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал