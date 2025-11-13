В Орловской области обломки БПЛА попали на территорию жилого сектора

В Орловской области отражена атака ВСУ. Несколько целей было уничтожено в воздухе, однако некоторые осколки упали на территорию жилых районов. Об обстоятельствах произошедшего проинформировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В результате инцидента повреждены автомобили, остекление балконов многоквартирных домов и окон частных домов. На текущий момент сведения о пострадавших не поступали. Губернатор отметил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. «В результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений», — сообщил Андрей Клычков.