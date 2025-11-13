Композиция с белыми медведями стала украшением к новому году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Салехарда появилась композиция в виде трех белых медведей, которые символизируют северный характер и гостеприимство. Медведи стали первыми элементами новогоднего декора, которые украсили окружную столицу, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Салехардская дирекция городского хозяйства приступает к установке праздничных локаций. Уже на следующей неделе начнется монтаж новогодних елок — в этом году их будет шесть», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Также планируется создание ледового городка у «Геолога», открытие которого будет приурочено к юбилею округа. Тематика ледового городка пока держится в секрете, но ожидается, что каждая ледовая скульптура будет выглядеть волшебно и красиво.

