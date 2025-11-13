В Приуральском районе ЯНАО назначили заместителей мэра
Трескова сформировала команду своих заместителей
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Сегодня — 13 ноября — глава укрупненного Приуральского района ЯНАО Марина Трескова назначила своих заместителей. Всего должности заняли семь человек.
«Поможет мне всегда держать руку на пульсе жителей Большого Приуралья моя надежная команда заместителей, каждый из которых — настоящий профессионал в своей сфере, эффективный управленец и человек, готовый в режиме 24/7 быть на связи с людьми. Вместе мы будем делать все возможное, чтобы сполна оправдать доверие приуральцев», — написала Трескова в своем telegram-канале.
В состав команды заместителей вошли Игорь Келенджеридзе, Дмитрий Лукьяненко, Екатерина Кобычева, Елена Глущенко, Андрей Ракитянский и Людмила Пищугина. Должность первого зама же занял Сабир Фергалиев, который недавно прошел федеральный проект «Школа мэров». В его обязанности будет входить курирование отдаленных территорий района. Управляющей делами администрации же назначена Елена Гапаненко.
На федеральный проект «Школа мэров» уезжали двое чиновников из ЯНАО. В список студентов вошли Фергалиев и первый заместитель мэра Губкинского Михаил Гурин.
