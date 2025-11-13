В ЯНАО слесарь-электрик взыскал деньги с фирмы из-за повреждения руки на работе

Слесарь-электрик получил травму на производстве (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) защитила трудовые права работника, получившего производственную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что заявитель, работая слесарем-электриком, при исполнении своих трудовых обязанностей получил производственную травму кисти», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Причиной травмы стало нарушение технологического процесса ремонта погружного оборудования.