В ЯНАО слесарь-электрик взыскал деньги с фирмы из-за повреждения руки на работе
Слесарь-электрик получил травму на производстве (архивное фото)
Прокуратура Муравленко (ЯНАО) защитила трудовые права работника, получившего производственную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что заявитель, работая слесарем-электриком, при исполнении своих трудовых обязанностей получил производственную травму кисти», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Причиной травмы стало нарушение технологического процесса ремонта погружного оборудования.
Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Борец-Муравленко». В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Работодателя обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Определение суда исполнено в полном объеме.
