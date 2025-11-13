Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО слесарь-электрик взыскал деньги с фирмы из-за повреждения руки на работе

В Муравленко слесарь получил 150 тысяч рублей за травму кисти на производстве
13 ноября 2025 в 10:54
Слесарь-электрик получил травму на производстве (архивное фото)

Слесарь-электрик получил травму на производстве (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) защитила трудовые права работника, получившего производственную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что заявитель, работая слесарем-электриком, при исполнении своих трудовых обязанностей получил производственную травму кисти», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Причиной травмы стало нарушение технологического процесса ремонта погружного оборудования.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Борец-Муравленко». В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Работодателя обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Определение суда исполнено в полном объеме.

