В ямальской больнице будет доступно прохождение диспансеризации ночью

В Тарко-Сале (ЯНАО) 13 ноября впервые пройдет «Ночь диспансеризации». Жители города смогут пройти ряд медицинских обследований без предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской центральной городской больницы.

«Прием проведет терапевт, гинеколог, стоматолог и уролог», — отметили в медучреждении. Также будут доступны УЗИ брюшной полости и малого таза, ЭКГ, ФВД, рентген, маммографию и КТ (по показаниям).