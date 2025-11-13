В ямальской больнице будет доступно прохождение диспансеризации ночью
Пациентов примут с 20:00 до 00:00
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) 13 ноября впервые пройдет «Ночь диспансеризации». Жители города смогут пройти ряд медицинских обследований без предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской центральной городской больницы.
«Прием проведет терапевт, гинеколог, стоматолог и уролог», — отметили в медучреждении. Также будут доступны УЗИ брюшной полости и малого таза, ЭКГ, ФВД, рентген, маммографию и КТ (по показаниям).
Кроме того, всем желающим предложат сдать анализы крови — проверить уровень онкомаркеров, гормонов щитовидной железы, витамина D, гликированного гемоглобина и ферритина. Специалисты будут принимать пациентов с 20:00 до 00:00.
