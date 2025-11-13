В городе ЯНАО началось украшение улиц к Новому году

Первая елка будет устанавливается в Ноябрьск-парке Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) начался монтаж 18-тиметровой елки в Ноябрьск-парке. Власти города в соцсети сообщили, что праздничное оформление ждет и другие улицы и районы.

«В Ноябрьске начался монтаж праздничного оформления к новогодним праздникам. Город постепенно преображается, чтобы подарить жителям атмосферу волшебства и предвкушения главного зимнего торжества. Первой установят ель в Ноябрьск‑парке — сейчас идет монтаж конструкции. Красавица высотой 18 м уже знакома ноябрянам», — сообщила мэрия в telegram-канале.