В ЯНАО 90% детей получат дополнительное образование

Власти Ямала планируют вовлечь 70% молодежи в программы развития
13 ноября 2025 в 12:00
На Ямале разработана программа развития дополнительного образования для детей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти ЯНАО запускают системные изменения в сфере молодежной политики. Цель реформ — достичь национальных целей по развитию талантов детей и молодежи к 2030 году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте молодежной политики ЯНАО. 

«Анализ действующей нагрузки на специалистов, полезной площади инфраструктуры и численности молодежи в каждом муниципалитете показал, что существующая система требует усовершенствования для достижения одного из целевых показателей: вовлечения в программы развития до 70% молодых людей и обеспечения дополнительным образованием более 90% детей», — уточнили в ведомстве.

Для достижения поставленных целей в муниципальных учреждениях проводятся оптимизационные мероприятия. В частности, планируется сократить вакантные ставки и непрофильные должности. Высвобождаемые средства направят на создание дополнительных профильных ставок и улучшение материально-технической базы. Сотрудникам, которых коснется сокращение, гарантированы все предусмотренные законодательством компенсации, а также помощь в дальнейшем трудоустройстве.

