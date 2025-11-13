В ЯНАО 90% детей получат дополнительное образование

На Ямале разработана программа развития дополнительного образования для детей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти ЯНАО запускают системные изменения в сфере молодежной политики. Цель реформ — достичь национальных целей по развитию талантов детей и молодежи к 2030 году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте молодежной политики ЯНАО.

«Анализ действующей нагрузки на специалистов, полезной площади инфраструктуры и численности молодежи в каждом муниципалитете показал, что существующая система требует усовершенствования для достижения одного из целевых показателей: вовлечения в программы развития до 70% молодых людей и обеспечения дополнительным образованием более 90% детей», — уточнили в ведомстве.