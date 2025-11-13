На Ямала сокращают сотрудников молодежной сферы
На Ямале оптимизируют штат муниципальных учреждений молодежной политики
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В департаменте молодежной политики ЯНАО подтвердили планы по оптимизации штатной численности муниципальных учреждений сферы молодежной политики. Сокращения затронут менее 3% сотрудников по региону, сообщили в ведомстве корреспонденту агентства.
«Общее количество сокращённых единиц в целом по региону минимально — менее 3%. Преимущественно будут сокращены вакантные ставки, должности с дублирующимся функционалом, а также непрофильный персонал за счет передачи функций по уборке и охране на аутсорсинг», — отметили в департаменте.
Кадровые изменения связаны с необходимостью выполнения национальных целей по развитию молодежи. Сотрудникам, попавшим под сокращение, гарантированы выходное пособие и содействие в трудоустройстве с учетом их профессионального опыта. Реорганизация позволит увеличить количество профильных ставок в муниципалитетах.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО с 1 декабря начнут оптимизацию в учреждениях культуры региона. В библиотеках, музеях и домах культуры ЯНАО планируется сокращение части сотрудников, чтобы перераспределить фонд оплаты труда и повысить зарплаты тем, кто останется работать.
