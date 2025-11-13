На Ямала сокращают сотрудников молодежной сферы

На Ямале оптимизируют штат муниципальных учреждений молодежной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте молодежной политики ЯНАО подтвердили планы по оптимизации штатной численности муниципальных учреждений сферы молодежной политики. Сокращения затронут менее 3% сотрудников по региону, сообщили в ведомстве корреспонденту агентства.

«Общее количество сокращённых единиц в целом по региону минимально — менее 3%. Преимущественно будут сокращены вакантные ставки, должности с дублирующимся функционалом, а также непрофильный персонал за счет передачи функций по уборке и охране на аутсорсинг», — отметили в департаменте.

Кадровые изменения связаны с необходимостью выполнения национальных целей по развитию молодежи. Сотрудникам, попавшим под сокращение, гарантированы выходное пособие и содействие в трудоустройстве с учетом их профессионального опыта. Реорганизация позволит увеличить количество профильных ставок в муниципалитетах.

