Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Госавтоинспекция Ямала устроит массовую проверку водителей на дорогах

В ЯНАО 14 ноября пройдут рейды Госавтоинспекции по выявлению нарушителей ПДД
13 ноября 2025 в 10:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проверки на дорогах пройдут 14 ноября

Проверки на дорогах пройдут 14 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Усиленные рейды ГАИ пройдут по всему ЯНАО 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«Особое внимание уделят выявлению грубых нарушений, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушение правил перевозки детей и использование непристегнутых ремней безопасности», — подчеркнули в ведомстве. Цель мероприятий — контроль за соблюдением Правил дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало о награждении отличившихся сотрудников ДПС в ЯНАО. Торжественое мероприятие было приурочено ко дню сотрудников органов внутренних дел.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал