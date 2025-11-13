Госавтоинспекция Ямала устроит массовую проверку водителей на дорогах

Проверки на дорогах пройдут 14 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Усиленные рейды ГАИ пройдут по всему ЯНАО 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«Особое внимание уделят выявлению грубых нарушений, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушение правил перевозки детей и использование непристегнутых ремней безопасности», — подчеркнули в ведомстве. Цель мероприятий — контроль за соблюдением Правил дорожного движения.