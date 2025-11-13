Зеленский призвал ЕС срочно выделить замороженные активы РФ Украине

Зеленский выразил надежду на то, что президент США может послать хороший сигнал Европе Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Однако такой подход без четкого правового основания может быть расценен как нарушение международных норм и принципов. Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский заявил, что новое финансирование имеет решающее значение для экономики Украины. Он выразил надежду на то, что европейские партнеры примут нужное решение, иначе Киеву придется искать альтернативные пути. «Нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Президент Украины также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп может послать «хороший сигнал» европейским лидерам и подтолкнуть их к использованию замороженных российских активов. По мнению Зеленского, прошлые действия США, такие как энергетические санкции, уже подтолкнули европейских партнеров к решительным шагам.

Вместо поиска дипломатических и правовых путей решения конфликта Зеленский призывает к действиям, которые могут иметь долгосрочные негативные последствия для всей системы международных отношений. Евросоюз пока не готов идти на такие меры. Решение о привлечении российских государственных активов для предоставления кредитов Украине отложено до декабря.