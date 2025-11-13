Отношения РФ и Казахстана вышли на новый уровень: что вошло в декларацию, подписанную Путиным и Токаевым

Всего Путин и Токаев подписали 14 документов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали историческое соглашение о переходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Вместе с декларацией стороны утвердили 13 документов о сотрудничестве в экономике, безопасности и гуманитарной сфере.

Новый статус отношений предполагает тесное взаимодействие по всем ключевым направлениям — от совместных космических программ до создания общих образовательных проектов. Подробнее о том, что вошло в декларацию — в материале URA.RU.

Сколько и какие документы подписали Путин и Токаев

В результате переговоров Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и еще 13 документов. В их числе:

программа экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией на 2026–2030 годы;

соглашение об организации транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в другие страны;

соглашение о совместной работе в области транспортной безопасности;

соглашение о создании комиссии для летных испытаний космических ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек»;

соглашение об открытии Генконсульства России в Актау;

соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

меморандум о развитии особых экономических зон;

меморандум о создании казахстанско-российских и российско-казахстанских школ;

план мероприятий по ввозу амурских тигров из России в Казахстан и их адаптации;

меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности;

план развития автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе;

соглашение о развитии стыковых пунктов между «КТЖ» и «РЖД»;

меморандум о сотрудничестве между «Казпочтой» и «Почтой России».

Полная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Политика и безопасность: курс на многополярный мир

﻿В этой сфере страны договорились о самом тесном взаимодействии. Они будут постоянно консультироваться на всех уровнях — от президентов до губернаторов приграничных регионов. Вместе они будут строить более справедливый миропорядок, где ни одна страна не может диктовать условия всем остальным.

Отдельным и крайне важным пунктом стало соглашение по ядерной безопасности. Обе страны подтвердили свою твердую приверженность режиму нераспространения ядерного оружия. Они договорились совместно защищать и укреплять международные договоры, запрещающие распространение этого оружия, и не допускать их использования в чьих-то корыстных интересах.

Ключевая роль в обеспечении безопасности отводится Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую решено укреплять, повышая боеспособность войск и улучшая механизмы реагирования на кризисы. Отдельно стороны признали Каспийское море зоной мира и сотрудничества, куда не должны допускаться военные корабли посторонних государств.

Страны также будут совместно бороться с терроризмом, киберпреступностью, биологическими угрозами и размещением оружия в космосе. Также стороны договорились совместно противостоять попыткам пересмотра истории и сохранять память о совместной борьбе с нацизмом во Второй мировой войне.

Экономика: от торговли к единому пространству

Путин и Токаев договорились углублять экономическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их главная цель — создать единое и «бесшовное» пространство для торговли, убрав лишние барьеры и развив общие рынки. Для этого они будут вместе работать над повышением конкурентоспособности своих экономик, их цифровизацией и поиском новых точек для взаимодействия, включая развитие сотрудничества в рамках СНГ.

Особое внимание будет уделено масштабному развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Планируется создать единую евразийскую транспортную сеть, увеличив пропускную способность ключевых коридоров, таких как «Север — Юг» и «Западная Европа — Западный Китай». Важной задачей станет модернизация пунктов пропуска на их общей границе — самой длинной в мире — с применением цифровых технологий.

В энергетике партнерство выходит на новый уровень. Страны договорились обеспечивать бесперебойную работу Каспийского трубопроводного консорциума — ключевого маршрута для экспорта казахстанской нефти. Одновременно Россия поможет Казахстану провести газ в его восточные регионы, где многие населенные пункты до сих пор не имеют газоснабжения.

В заключение лидеры договорились укреплять финансовое сотрудничество, расширяя использование национальных валют во взаимных расчетах. Также стороны будут развивать партнерство в сфере здравоохранения, включая подготовку кадров, развитие медицинской промышленности и внедрение искусственного интеллекта в науку.

Наука, технологии и экология

﻿В этой области лидеры договорились совместно развивать «зеленую» экономику с низким уровнем выбросов. Они подчеркнули, что у каждой страны свой путь, и важно использовать все виды энергии — от традиционных до атомных и возобновляемых. В рамках этого подхода Россия построит в Казахстане первую атомную электростанцию, выступив надежным партнером и технологическим лидером этого проекта.

Сотрудничество в области экологии будет усилено, особенно на приграничных территориях. Страны займутся защитой общих водных ресурсов, созданием совместных заповедников, сохранением биоразнообразия и снижением рисков природных катастроф. Также они намерены вместе работать над обеспечением поставок критически важного сырья, необходимого для мирового энергоперехода.

В цифровой сфере стороны договорились обмениваться опытом, чтобы улучшить госуправление и работу таможни. Россия поддержала казахстанскую инициативу по созданию международного центра цифровых решений под эгидой ООН и готова в нем участвовать.

Особое внимание будет уделено космосу. В честь 70-летия Байконура страны продолжат долгосрочное сотрудничество на легендарном космодроме. Россия поможет Казахстану в создании его национальной космической программы для совместного мирного освоения космического пространства.

Гуманитарная сфера: создание школ, культурный обмен и укрепление связей

﻿В гуманитарной сфере стороны намерены не просто сохранять, но и укреплять многовековые связи между народами. Для этого будут создаваться совместные образовательные учреждения — от школ до филиалов ведущих вузов. Особое значение придается поддержке русского языка как языка межнационального общения, при этом полностью сохраняется уважение к казахскому языку и культуре.

