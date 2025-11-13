Логотип РИА URA.RU
В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Трампа

Ушаков: Будапештский саммит еще возможен
13 ноября 2025 в 12:06
Ушаков оценил возможность проведения Будапештского саммита

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле не исключили возможности проведения Будапештского саммита. О возможности саммита на высшем уровне сообщил помощник президента Юрий Ушаков. 

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?», — сказал Ушаков, не обозначив даты. Его слова передает корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность встречи с Владимиром Путиным. В качестве возможных площадок для переговоров рассматривались три известных объекта в Будапеште. Среди них — национальный стадион «Пушкаш Арена». Где могла пройти встреча глав России и США — в материале URA.RU.

Встреча президентов так и не состоялась. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Однако встреча до сих пор стоит на повестке дня, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает RT.

