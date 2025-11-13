В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Трампа

Ушаков оценил возможность проведения Будапештского саммита Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле не исключили возможности проведения Будапештского саммита. О возможности саммита на высшем уровне сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?», — сказал Ушаков, не обозначив даты. Его слова передает корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность встречи с Владимиром Путиным. В качестве возможных площадок для переговоров рассматривались три известных объекта в Будапеште. Среди них — национальный стадион «Пушкаш Арена». Где могла пройти встреча глав России и США — в материале URA.RU.

