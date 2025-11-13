Моргенштерну* запретили въезд в Литву из-за слов о Путине

Моргенштерну* запретили въезд в Литву из-за хороших слов о Путине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Литовские власти запретили российскому рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) въезд на территорию республики. Согласно сообщению департамента миграции Литвы, артист внесен в список нежелательных лиц, ему запрещено появляться в стране и давать концерты.

«Запрет в отношении Моргенштерна* вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — передает Life слова представителя департамента миграции Литвы Рокаса Пукинскаса. Моргенштерн* планировал выступить в Литве 29 ноября в рамках тура с презентацией нового альбома.

В сентябре 2024 года против рэпера было возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. А в январе 2025 года судебные приставы предъявили ему требование об уплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Кроме того, из-за задолженности перед государством ищет Федеральная налоговая служба России. Артист должен ФНС 683 тысячи рублей.

Также ранее мэр Вильнюса выступил с требованием объявить певца персоной нон грата на территории Литвы. Причиной стали высказывания рэпера в одном из интервью: он не назвал Крым украинским и выразил уважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.