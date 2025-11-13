Зеленский назвал самый сложный участок фронта

Зеленский подчеркнул, что Украина не может оставить восточные территории Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Покровске. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Покровск стал одним из самых сложных участков фронта. После нескольких месяцев интенсивных боев российские войска продолжают пытаться захватить контроль над городом. Президент Украины отметил, что любые решения о выводе войск должны приниматься исключительно военным командованием на местах. «Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые находятся там, чтобы они могли контролировать ситуацию. Или это будет слишком дорого для нас — самое важное для нас — это наши солдаты», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Зеленский указал на то, что Россия стремится к победе в Покровске не только из-за его стратегического значения, но и в попытке повлиять на международную политику. По мнению президента, Москва хочет убедить президента США Дональда Трампа, в том, что Украина должна уйти со всего восточного Донбасса, включающего Донецкую и Луганскую области, чтобы закончить конфликт.

