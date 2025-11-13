Логотип РИА URA.RU
Шойгу увидел странность в поведении Рютте

13 ноября 2025 в 12:20
Шойгу отметил, что Рютте противоречит сам себе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уличил генсека НАТО Марка Рютте в непоследовательности. Об этом он рассказал в интервью. 

«Если тот говорит, что не обращает внимания на выступления президента России Владимира Путина, возникает вопрос, почему глава альянса так оперативно стремится их прокомментировать», — заявил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Также секретарь Совбеза РФ отметил, что нынешнее поколение политиков в Европе напрочь утратило не только навыки дипломатии, но и чувство такта.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку недавним заявлениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Она выявила в его суждениях три существенных заблуждения относительно России.

