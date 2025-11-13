Расширен перечень военных, которые будут получать выплаты вместо пенсий
Компенсационные выплаты вместо пенсий будут получать бывшие ветераны силовых структур
Постановлением от 12 ноября Правительством РФ был расширен перечень военнослужащих, которым будут положены за выслугу лет компенсационные выплаты вместо пенсии. Текст документ приведен на сайте Правительства России.
«Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет», — сообщается в распоряжении. Данное изменение коснется военных, которые до заключения контракта числились пенсионерами силовых структур.
Сейчас в России действует объемная система выплат для ветеранов специальной военной операции. В нее включены военные пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности, социальные выплаты, надбавки и льготы для бойцов.
