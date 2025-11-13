Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Выплаты и пенсии

Расширен перечень военных, которые будут получать выплаты вместо пенсий

Правительство РФ расширило перечень военных, получающих выплаты за выслугу лет
13 ноября 2025 в 12:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Компенсационные выплаты вместо пенсий будут получать бывшие ветераны силовых структур

Компенсационные выплаты вместо пенсий будут получать бывшие ветераны силовых структур

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Постановлением от 12 ноября Правительством РФ был расширен перечень военнослужащих, которым будут положены за выслугу лет компенсационные выплаты вместо пенсии. Текст документ приведен на сайте Правительства России.

«Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет», — сообщается в распоряжении. Данное изменение коснется военных, которые до заключения контракта числились пенсионерами силовых структур. 

Сейчас в России действует объемная система выплат для ветеранов специальной военной операции. В нее включены военные пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности, социальные выплаты, надбавки и льготы для бойцов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал