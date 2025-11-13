Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На трассе в ХМАО погибли пассажиры «Газели». Фото

13 ноября 2025 в 11:05
Причины ДТП устанавливаются

Причины ДТП устанавливаются

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» погибли два пассажира «Газель» после столкновения с припаркованным грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«12 ноября около 23:15 на 725-м километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ 56-летний водитель ГАЗ, по предварительным данным, допустил наезд на частично стоящий на проезжей части Камаз. В результате ДТП два пассажира ГАЗ погибли», — уточнили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Газель

Фото: Госавтоинспекция Югры https://t.me/ugibdd86/11609

