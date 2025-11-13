На трассе в ХМАО погибли пассажиры «Газели». Фото
Причины ДТП устанавливаются
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» погибли два пассажира «Газель» после столкновения с припаркованным грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«12 ноября около 23:15 на 725-м километре автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ 56-летний водитель ГАЗ, по предварительным данным, допустил наезд на частично стоящий на проезжей части Камаз. В результате ДТП два пассажира ГАЗ погибли», — уточнили в ведомстве.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Газель
Фото: Госавтоинспекция Югры https://t.me/ugibdd86/11609
