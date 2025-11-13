Логотип РИА URA.RU
«Беременность прервалась»: сургутянка обвинила врачей городской больницы в халатности. Видео

Сургутянка обвинила врачей городской больницы на улице Губкина в халатности
13 ноября 2025 в 11:27
Девушка сообщила, что врачи не следовали клиническим рекомендациям

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Сургута Елизавета Халемина заявила о халатности врачей городской больницы на улице Губкина. По словам девушки, из-за отказа медиков провести УЗИ при кровотечении на раннем сроке беременности она потеряла ребенка.

«У меня началось кровотечение на сроке шесть недель, поэтому меня экстренно доставили в больницу на скорой. Но там отказались делать УЗИ, потому что главврач якобы запрещает проводить эту процедуру в первые сутки после поступления. Мне давали таблетки, а на следующее утро беременность прервалась», — рассказала Халемина в своем Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам пациентки, обследование ей сделали уже после выкидыша. После публикации в соцсетях к ней обратились другие сургутянки, заявивших о похожих случаях в той же больнице.

В департаменте здравоохранения Югры сообщили URA.RU, что инициировали проверку. «В случае подтверждения нарушений будут приняты необходимые меры», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в сургутской городской больнице пациентки жаловались на проведение операций по прерыванию беременности без анестезии. По словам югорчанок, они сталкивались с агрессией персонала в свой адрес.

Видео — аккаунт elizaveta_khalemina в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

