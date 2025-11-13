В ХМАО объявили актировку для школьников второй смены
Актировка объявлена в двух поселках
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ХМАО 13 ноября отмены занятия школьников второй смены в двух поселках. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -27 до -28,6 градусов, а ветер до одного метров в секунду.
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
- с 1-го по 4-й класс — Сорум, Сосновка.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
Материал из сюжета:Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!