Общество

Образование

В ХМАО объявили актировку для школьников второй смены

13 ноября 2025 в 12:06
Актировка объявлена в двух поселках

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО 13 ноября отмены занятия школьников второй смены в двух поселках. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -27 до -28,6 градусов, а ветер до одного метров в секунду.

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

  • с 1-го по 4-й класс — Сорум, Сосновка.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

