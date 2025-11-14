Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Актировки для школьников в Сургуте на сегодня

Актировки в Сургуте на 14 ноября 2025: Онлайн
14 ноября 2025 в 07:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сегодня утром все школьники Сургута отправятся в школу

Сегодня утром все школьники Сургута отправятся в школу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня, 14 ноября, в Сургуте ожидается температура воздуха от -27 до -3 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и ветер до 10 м/с.

Первая смена

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

Продолжение после рекламы

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

Материал из сюжета:

Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал