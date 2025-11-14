Актировки для школьников в Сургуте на сегодня

Сегодня утром все школьники Сургута отправятся в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня, 14 ноября, в Сургуте ожидается температура воздуха от -27 до -3 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и ветер до 10 м/с.

Первая смена

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

Продолжение после рекламы

1-4 классы:

-29 градусов, без ветра;

-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

-32 градусов, без ветра;

-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы: