Актировки для школьников в Сургуте на сегодня
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Сегодня, 14 ноября, в Сургуте ожидается температура воздуха от -27 до -3 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и ветер до 10 м/с.
Первая смена
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
