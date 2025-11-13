Логотип РИА URA.RU
В ХМАО объявлена первая актировка в новом учебном году

В ХМАО школьники первой смены из-за морозов останутся дома
13 ноября 2025 в 06:32
Дома утром 13 ноября останутся ученики начальных классов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО 13 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 20 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -27,6 до -29,8 градуса, а ветер до одного метров в секунду.

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

  • с 1-го по 4-й классНягань, Белоярский, Агириш, Коммунистический, Комсомольский, Березово, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Сорум, Сосновка, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Карымкары, Перегребное, Полноват, Теги, Саранпауль и Щеркалы, Талинка, Унъюган.
В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В Югре в ближайшие дни холодная погода сохранится. Так 14 ноября ночью синоптики прогнозируют до -31 градуса.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

