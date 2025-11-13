В ХМАО объявлена первая актировка в новом учебном году
Дома утром 13 ноября останутся ученики начальных классов
В ХМАО 13 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 20 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -27,6 до -29,8 градуса, а ветер до одного метров в секунду.
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
- с 1-го по 4-й класс — Нягань, Белоярский, Агириш, Коммунистический, Комсомольский, Березово, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Сорум, Сосновка, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Карымкары, Перегребное, Полноват, Теги, Саранпауль и Щеркалы, Талинка, Унъюган.
В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В Югре в ближайшие дни холодная погода сохранится. Так 14 ноября ночью синоптики прогнозируют до -31 градуса.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
