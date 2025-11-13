В ХМАО объявлена первая актировка в новом учебном году

Дома утром 13 ноября останутся ученики начальных классов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО 13 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 20 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -27,6 до -29,8 градуса, а ветер до одного метров в секунду.

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

с 1-го по 4-й класс — Нягань, Белоярский, Агириш, Коммунистический, Комсомольский, Березово, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Чемаши, Щекурья, Шайтанка, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Светлый, Сорум, Сосновка, Игрим, Ванзеват, Казым, Корлики, Карымкары, Перегребное, Полноват, Теги, Саранпауль и Щеркалы, Талинка, Унъюган.

В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В Югре в ближайшие дни холодная погода сохранится. Так 14 ноября ночью синоптики прогнозируют до -31 градуса.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4 классы:

-29 градусов, без ветра;

-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

-32 градусов, без ветра;

-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы: