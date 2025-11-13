Экс-депутат из ХМАО пожаловался в Минтранс на конфликт вокруг переправы через Конду
В Урае разгорелся конфликт вокруг понтонной переправы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Министерство транспорта России направлена жалоба на конфликт между мэрией Урая и подрядчиком ООО «УрайРечфлот» вокруг понтонной переправы через реку Конда. Спор касается размера субсидии на содержание объекта. Федеральное ведомство зарегистрировало обращение и направило его в подведомственное агентство. Об этом URA.RU сообщил бывший депутат думы Урая Леонард Насибуллин.
«Я обратился в министерство по поводу конфликтной ситуации. Она грозит коллапсом транспортной доступности для жителей Урая, проживающих на другой стороне реки Конда», — рассказал Насибуллин.
По данным источника, близкого к мэрии, подрядчик требует увеличить ежемесячную субсидию с 671 тысячи до более чем одного миллиона рублей, не предоставив финансового обоснования. «Администрация пришла к выводу, что подрядчик пытается добиться стопроцентного возмещения расходов вместо предусмотренных 80%», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службу администрации направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее перевозчик предупреждал, что в случае отказа повысить субсидию может демонтировать понтон и увеличить стоимость проезда с 100 до 600 рублей. В мэрии рассматривают альтернативные варианты, включая компенсацию затрат жителям, организацию объездного маршрута или заключение контракта с другим подрядчиком.
Глава компании «УрайРечфлот» Антон Ражин сообщил, что увеличение расходов связано с ростом налоговой нагрузки и инфляцией. «Денег, которые предложили в мэрии, не хватит. Появились новые требования, выросли налоги. Соглашение с администрацией закончилось 31 октября, пока работаем за свой счет», — отметил он. По словам предпринимателя, окончательное решение по судьбе переправы будет принято на встрече с главой города Тимуром Закирзяновым 14 ноября.
