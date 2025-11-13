Экс-депутат из ХМАО пожаловался в Минтранс на конфликт вокруг переправы через Конду

В Урае разгорелся конфликт вокруг понтонной переправы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Министерство транспорта России направлена жалоба на конфликт между мэрией Урая и подрядчиком ООО «УрайРечфлот» вокруг понтонной переправы через реку Конда. Спор касается размера субсидии на содержание объекта. Федеральное ведомство зарегистрировало обращение и направило его в подведомственное агентство. Об этом URA.RU сообщил бывший депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

«Я обратился в министерство по поводу конфликтной ситуации. Она грозит коллапсом транспортной доступности для жителей Урая, проживающих на другой стороне реки Конда», — рассказал Насибуллин.

По данным источника, близкого к мэрии, подрядчик требует увеличить ежемесячную субсидию с 671 тысячи до более чем одного миллиона рублей, не предоставив финансового обоснования. «Администрация пришла к выводу, что подрядчик пытается добиться стопроцентного возмещения расходов вместо предусмотренных 80%», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службу администрации направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее перевозчик предупреждал, что в случае отказа повысить субсидию может демонтировать понтон и увеличить стоимость проезда с 100 до 600 рублей. В мэрии рассматривают альтернативные варианты, включая компенсацию затрат жителям, организацию объездного маршрута или заключение контракта с другим подрядчиком.