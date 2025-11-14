Актировки для школьников в ХМАО на сегодня
Прогноз погоды и актировки в Югре
Сегодня, 14 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от -32 до -13 градусов ночью, по западным районам до -30, и от -22 до -3 градусов днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег и ветер 2-10 м/с.
Первая смена
Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:
- с 1-го по 4-й класс — Нягань, Ваховск, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль, Корлики, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Агириш, Коммунистический, Унъюган.
- с 1-го по 8-й класс — Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
