Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

Актировки в ХМАО на 14 ноября 2025: Онлайн
14 ноября 2025 в 07:15
5 февраля температура воздуха в округе не достигла пороговых значений

Прогноз погоды и актировки в Югре

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня, 14 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от -32 до -13 градусов ночью, по западным районам до -30, и от -22 до -3 градусов днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег и ветер 2-10 м/с.

Первая смена

Актированный день для школьников объявлен для учеников начальных классов. Дома остаются ученики следующих поселений:

  • с 1-го по 4-й классНягань, Ваховск, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль, Корлики, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Агириш, Коммунистический, Унъюган.
  • с 1-го по 8-й класс — Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

