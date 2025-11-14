Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

Сегодня, 14 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от -32 до -13 градусов ночью, по западным районам до -30, и от -22 до -3 градусов днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег и ветер 2-10 м/с.

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.